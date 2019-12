Star Wars Jedi Fallen Order: oltre 2 milioni di copie digitali al lancio, è record

Qualche settimana fa, Electronic Arts ci ha fatto sapere che Star Wars Jedi Fallen Order si è rivelato gioco di Star Wars venduto più rapidamente di sempre in digitale. Oggi, grazie a SuperData, possiamo finalmente quantificare il suo successo.

La sussidiaria di Nielsen Company ha affermato che nel solo mese di novembre Star Wars Jedi Fallen Order ha venduto ben 2,14 milioni di copie in formato digitale, più che raddoppiando i risultati ottenuti da Star Wars Battlefront 2 nel 2017. Dal momento che il titolo di Respawn Entertainment è stato lanciato il 15 novembre, il totale di 2,14 milioni di copie è stato raggiunto in appena due settimane. Secondo SuperData, tale successo sarebbe attribuibile a diversi fattori concomitanti, come l'aumentato interesse verso il franchise derivante dall'uscita della serie The Mandalorian e del film Star Wars Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker, e l'appeal sui videogiocatori di un'esperienza completamente single player.

I dati di vendita completi, comprensivi anche delle copie vendute sul mercato fisico, non sono ancora state rivelate. Le previsioni di vendita di Electronic Arts - comunicate lo scorso 30 ottobre in occasione della consueta riunione trimestrale con gli azionisti - ammontavano a 6-8 milioni di copie distribuite entro il 31 marzo 2020. A giudicare dall'ottima partenza sul mercato digitale, l'obiettivo potrebbe non essere al di fuori della sua portata.