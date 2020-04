Star Wars Jedi Fallen Order 2 su PS5 e Xbox Series X, indizi: EA assume per Star Wars!

Già nel mese di febbraio, Jason Schreier, orma ex-editor di Kotaku, riportava di uno Star Wars Jedi Fallen Order 2 in sviluppo presso EA, con l'incarico affidato a Respawn Entertainment.

Il lavoro svolto dal team con le avventure di esordio del giovane Padawan Cal Kestis, dimostratosi in grado di conquistare il favore di critica e pubblico, avrebbe infatti spinto la Compagnia a rinnovare la fiducia nei confronti degli autori di Titanfall e Apex Legends. Ad alimentare ulteriormente i rumor giunge ora un interessante indizio apparso direttamente sulle pagine di LinkedIn.

Sul noto portale volto a far intercettare domanda e offerta di lavoro, è infatti apparso un annuncio firmato da EA in persona. Quest'ultimo è indirizzato ad un Narrative Game Designer da inserire nel team di Star Wars. Il candidato ideale risponde ai seguenti requisiti:

Appassionato di action-adventure in terza persona ;

; Esperto nello sviluppo di sistemi di gamplay con forte focus narrativo ;

; Familiarità con il motore Unreal Engine 4;

Che il fortunato prescelto sia destinato a lavorare al tanto chiacchierato? Per scoprirlo, non resta che attendere eventuali annunci da parte di Respawn Entertainment! In chiusura, segnaliamo che già altre ricerche di personale da parte di EA avevano sollevato interrogativi su di un arrivo di Star Wars Jedi Fallen Order 2 su PS5 e Xbox Series X