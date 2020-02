Star Wars Jedi Fallen Order 2 potrebbe essere in via di sviluppo per PS5 e Xbox Series X

Star Wars Jedi Fallen Order sta riscontrando un successo talmente grande da costringere Electronic Arts ad aumentare le previsioni di vendita per l'anno fiscale in corso, da 6/8 milioni a ben 10 milioni di copie. Alla luce di ciò, non ci sorprenderemmo affatto se la compagnia stesse mettendo in cantiere un secondo capitolo.

Probabilmente è proprio quello che sta succedendo, a giudicare da due annunci di lavoro pubblicati di recente. Lo scorso 24 febbraio, infatti, Respawn Entertainment ha avviato la ricerca di un Sound Designer e di un Senior Sound Designer da integrare all'interno dello Star Wars Team. Sul sito ufficiale sono presenti anche altri annunci di lavoro inerenti al progetto Guerre Stellari, ma sono stati pubblicati quando Jedi Fallen Order era ancora in sviluppo. I due sopra menzionati, invece, sono nuovi di zecca, e ciò può voler dire solo una cosa: un nuovo gioco di Star Wars è in sviluppo presso di studi di Respawn, quasi sicuramente per le piattaforme di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X.

Dal momento che riteniamo altamente improbabile che Respawn abbia cominciato la lavorazione di un gioco di Star Wars completamente nuovo, è possibile che si tratti di Jedi Fallen Order 2. Dopotutto, anche Jason Schreier di Kotaku, una delle voci più affidabili del settore, sembra essere d'accordo. Secondo il giornalista, che afferma di essere in contatto con alcune fonti interne di EA, un sequel di Star Wars Jedi Fallen Order si troverebbe davvero in sviluppo presso Respawn Entertainment. Ad EA Motive, invece, sarebbe stato affidato un "progetto minore".