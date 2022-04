Star Wars Jedi Fallen Order 2 uscirà solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S?

Jeff Grubb è stato uno dei primi insider (seguito da Jason Schreier) a confermare di fatto l'esistenza di un sequel di Star Wars Jedi Fallen Order, non ancora annunciato da Electronic Arts e Respawn Entertainment, anche se il reveal potrebbe essere vicino.

Jedi Fallen Order 2 potrebbe essere annunciato alla Star Wars Celebration in programma dal 26 al 29 maggio in California, oppure durante lo Star Wars Day del 4 maggio, in ogni caso secondo Grubb il gioco verrà rivelato molto presto e uscirà a fine anno.

Il giornalista e insider aggiunge ora nuovi dettagli, secondo le informazioni in suo possesso infatti il sequel di Star Wars Jedi Fallen Order dovrebbe uscire solamente su PC e piattaforme di attuale generazione (PS5 e Xbox Series X/S) tagliando fuori PS4 e Xbox One. Non ci sono chiaramente conferme in merito ed è difficile pensare che EA voglia rinunciare ad una base installata di oltre 100 milioni di console, a fronte di poco più di trenta milioni di PS5 e Xbox Series X/S in commercio.

Sarà vero? Se le ipotesi di Grubb si riveleranno corrette, probabilmente non dovremo attendere troppo per scoprirlo, con EA e Respawn pronte ad annunciare Star Wars Jedi Fallen Order 2 entro un mese.