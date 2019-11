Star Wars Jedi Fallen Order: le abilità mostrate in un video leak

Giornata di leak su Star Wars Jedi Fallen Order: oltre alle tante anticipazioni che vi abbiamo riportato questa mattina, adesso è stato pubblicato su YouTube un video tratto dalle prime fasi dell'avventura che mostra nel dettaglio le abilità del protagonista.

Trovate il filmato in calce alla notizia e non in apertura come di consueto, il video contiene ovviamente spoiler dunque se non volete anticipazioni di alcun tipo vi invitiamo a non premere il tasto play. Star Wars Jedi Fallen Order è ora disponibile per il preload da PlayStation Store, Xbox Store e EA Origin, Electronic Arts tuttavia ha confermato che non ci sarà alcun accesso anticipato per gli abbonati EA/Origin Access, questo per evitare il diffondersi di possibili anticipazioni sulla trama.

La recensione di Star Wars Jedi Fallen Order sarà online su Everyeye.it venerdì 15 novembre alle 06:00 del mattino (ora italiana), lo stesso giorno il gioco sarà ufficialmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nelle scorse ore è trapelata anche la lista dei trofei di Star Wars Jedi Fallen Order tratti dalla versione PS4, presumibilmente identici gli obiettivi su Xbox One e Achievements su Steam.