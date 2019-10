Star Wars Jedi Fallen Order e accessibilità: il gioco avrà quattro livelli di difficoltà

Atteso sugli scaffali nel corso del mese di novembre, Star Wars: Jedi Fallen Order offrirà ai propri giocatori diverse gradazioni di difficoltà selezionabili.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di PC Gamer, Jeff Magers, lead level designer del gioco, ha evidenziato come il team abbia voluto prestare attenzione al tema dell'accessibilità. In Star Wars: Jedi Fallen Order saranno dunque disponibile quattro livelli di difficoltà, che andranno da Story Mode a Jedi Grandmaster. Nel creare queste differenti opzioni, evidenzia Magers, il team di sviluppo non ha tuttavia voluto incidere sulla percezione della potenza dell'arma Jedi per eccellenza: "Volevamo che desse ancora la sensazione di una spada laser, a prescindere da quale modalità stai giocando".



Per questa ragione, prosegue lo sviluppatore, a livello Grandmaster sarà ad esempio ancora possibile sconfiggere uno Stormtrooper con un unico fendente. Nel definire i diversi livelli di difficoltà, Respawn ha scelto di andare ad intervenire su altri parametri. Tra questi, Jeff Magers cita nello specifico il livello di aggressività dei nemici, insieme alla variazione della finestra all'interno della quale è possibile eseguire un parry. "Perché Star Wars è per tutti. - ha concluso il level designer - Voglio che mia nipote possa giocare questo titolo, poichè è un'enorme fan di Star Wars". Cosa ne pensate di questo approccio?



Per ulteriori approfondimenti sul gameplay della produzione Respawn, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un nuovo provato di Star Wars Jedi Fallen Order, realizzato dal nostro Giuseppe Arace. Il gioco è entrato in fase Gold ed arriverà sul mercato il prossimo 15 novembre!