Star Wars Jedi Fallen Order arriva su Google Stadia: il trailer annuncia la data d'uscita

Nel corso del mese di maggio, Star Wars: Jedi Fallen Order ha raggiunto i 10 milioni di giocatori ed ora si appresta ad approdare su di una nuova piattaforma.

Come già noto, l'avventura di Cal Kestis è infatti destinata a farsi strada anche nel catalogo di Google Stadia, dopo aver già debuttato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In seguito all'annuncio dell'estensione delle piattaforme di riferimento, giunge ora anche la conferma della data di pubblicazione del titolo. Ad annunciarlo ufficialmente è un nuovo trailer di Star Wars: Jedi Fallen Order appositamente dedicato. Disponibile in apertura a questa news, il video fissa l'arrivo della produzione Respawn Entertainment sulla piattaforma di gioco in streaming per il prossimo 24 novembre.



I giocatori desiderosi di vivere l'odissea di Cal Kestis grazie alla tecnologia cloud offerta da Google non dovranno dunque attendere a lungo. Le vicende narrate in Star Wars: Jedi Fallen Order, lo ricordiamo, si collocano tra Episodio III: La vendetta dei Sith ed Episodio IV: Una nuova speranza, nel periodo immediatamente successivo all'esecuzione del famigerato Ordine 66.



Nel frattempo, non cessano di trovare i diffusione i rumor che vorrebbero Star Wars: Jedi Fallen Order 2 già in sviluppo, con arrivo atteso su PlayStation 5 e Xbox Series X.