Star Wars Jedi Fallen Order: in arrivo i bundle con Xbox One X e One S

Microsoft ha appena svelato l'arrivo di due nuovi bundle contenenti uno dei due modelli attualmente disponibili di Xbox One e la versione Deluxe di Star Wars: Jedi Fallen Order.

Ecco di seguito i bundle con i relativi contenuti:

Xbox One X Star Wars Jedi: Fallen Order Bundle (499 euro)

Console Xbox One X di colore nero e con memoria da 1 terabyte

Voucher con il codice per scaricare il gioco in versione Deluxe

1 mese di EA Access

1 mese gratuito di Xbox Game Pass e Xbox Live Gold

Xbox One S Star Wars Jedi: Fallen Order Bundle (299 euro)

Console Xbox One S di colore bianco e con memoria da 1 terabyte

Voucher con il codice per scaricare il gioco in versione Deluxe

1 mese di EA Access

1 mese gratuito di Xbox Game Pass e Xbox Live Gold

Prenotando la console otterrete anche dei contenuti extra per il preorder come colorazioni alternative ed else per la personalizzazione della spada laser e una skin extra per il droide D-1.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su EA Origin).

Avete già letto la nostra nuova anteprima di Star Wars Jedi Fallen Order? Sulle nostre pagine trovate anche l'ultimo trailer di Jedi Fallen Order che mostra i pericolosi nemici del protagonista.