Star Wars Jedi Fallen Order: in arrivo una riedizione per PS5 e Xbox Series X/S?

Come riportato da Gematsu, nel database dell'USK (l'ente tedesco che si occupa della classificazione dei videogiochi in arrivo in Germania) hanno fatto la loro comparsa le valutazioni per le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Star Wars Jedi Fallen Order.

Si tratta di due voci diverse rispetto a quelle (già presenti nel database) delle versioni per PlayStation 4, Xbox e PC, cosa che farebbe pensare all'arrivo di una nuova edizione del gioco di Respawn specifica per le piattaforme next-gen. Star Wars Jedi Fallen Order è stato aggiornato per PS5 e Xbox Series X/S a gennaio e tutti coloro che possiedono le edizioni old-gen possono scaricare l'update a costo zero ma non è escluso che EA stia pensando ad una edizione retail specifica, magari con contenuti bonus.

Al momento il publisher non ha annunciato nulla a riguardo, Star Wars Jedi Fallen Order è uno degli assets più importanti del catalogo Electronic Arts e da tempi si parla di uno Star Wars Jedi Fallen Order 2 in fase di sviluppo. Nel frattempo, il primo episodio potrebbe tornare nei negozi, anche se l'apparizione nel database USK potrebbe essere legata solamente di una formalità burocratica.

Lo sapevate? I giochi di Star Wars di Electronic Arts hanno incassato tre miliardi di dollari, nuovi titoli sono già stati confermati per il prossimo futuro.