Star Wars Jedi Fallen Order è più bello che mai in 8K e 60fps: la mod in azione

Nel frattempo che EA già riflette su un possibile Star Wars Jedi 3, c'è chi continua a dedicarsi con grande impegno al primo episodio della serie, Star Wars Jedi Fallen Order, realizzando per l'opera del 2019 una potente mod che perfeziona al massimo la tenuta tecnica dell'opera targata Respawn Entertainment.

Un corposo video su Youtube mostra in azione la mod realizzata da MassiHancer, che fa raggiungere alla prima avventura con protagonista Cal Kestis gli 8K ed i 60fp, per un impatto visivo su PC superlativo. Il creatore ha migliorato la resa tecnica generale di Star Wars Jedi Fallen Order agendo sull'illuminazione generale e sui riflessi in Ray Tracing mai così realistici. In aggiunta, tramite una mod per le inquadrature ed il Color Grading è stato in grado di dare all'opera un'impostazione ancora più cinematografica rispetto agli standard del gioco base.

Tra gli altri ritocchi apportati dal modder, si notano effetti d'illuminazione della Spada Laser molto più convincenti ed un campo visivo ulteriormente ampliato, portando così alla massima espressione tecnica il primo gioco della serie, ora visivamente più splendido che mai. Restando sempre in tema, sapevate che in origine Star Wars Jedi Fallen Order doveva essere uno sparatutto e tra l'altro senza nemmeno avere Jedi tra i protagonisti?