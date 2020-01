Star Wars Jedi Fallen Order: i bonus del pre-order sono disponibili per tutti i giocatori

Respawn Entertainment ed EA hanno reso disponibili i contenuti del bonus pre-order di Star Wars Jedi Fallen Order per tutti i giocatori. Da oggi tutti i Padawan potranno utilizzare le skin e le personalizzazioni riservate a chi ha ordinato il titolo in anticipo.

Fallen Order, l'ultima trasposizione videoludica dell'universo di Star Wars, è uscito il 15 novembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. I bonus quindi sono rimasti esclusivi per appena due mesi. Di seguito la lista completa dei contenuti:

Spada Laser arancione

Elsa Campagna di Mygeeto

Elsa Campagna di Umbaran

Skin BD-1

Skin Stringer Mantis

Rimangono invece esclusivi tutti i bonus relativi alla Deluxe Edition e alle iniziative legate ai vari rivenditori, che comprendono altre skin per BD-1 e per la Stinger Mantis. Respawn ha approfittato della patch che sblocca i contenuti estetici del pre-order per includere anche alcuni fix e correzioni del gioco. Recentemente Stig Asmussen ha svelato alcuni aneddoti sullo sviluppo di Star Wars Jedi Fallen Order. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la recensione di Fallen Order è disponibile sulle pagine di Everyeye.