Star Wars Jedi Fallen Order: Cal Kestis potrà passare al Lato Oscuro? Ne parla Respawn

A poche settimane dal lancio di Star Wars Jedi Fallen Order, gli sviluppatori di Respawn hanno discusso con la redazione di TheSixthAxis della libertà di scelta offerta all'utente nel corso dell'avventura e, nella fattispecie, della possibilità di far abbracciare il Lato Oscuro della Forza all'eroe Cal Kestis.

A proposito dell'eterna contrapposizione tra i due Lati della Forza e del modo in cui vi si approccerà il giovane Padawan che interpreteremo in Jedi Fallen Order, lo sceneggiatore Aaron Contreras ha spiegato che "nonostante quello della battaglia tra Lato Chiaro e Lato Oscuro della Forza sia un elemento molto importante in Star Wars, con Jedi Fallen Order abbiamo sentito il desiderio di differenziarci, soprattutto dai videogiochi di Guerre Stellari incentrati sulla possibilità di modificare l'allineamento alla Forza in base alle proprie decisioni ingame. Volevamo fare qualcosa di mai visto prima in un gioco di Star Wars".

Fatta questa dovuta precisazione sul cammino di formazione di Cal Kestis, Contreras dichiara inoltre che "ovviamente, ogni Jedi deve fare i conti con il suo Lato Oscuro, quindi non è che ci siamo dimenticati di questo aspetto, è solo che volevamo uscire fuori dal coro e dire che questa è la storia di un giovane Padawan che diventerà un Jedi. I giovatori potranno sempre scegliere il proprio percorso, le abilità da evolvere e gli aspetti della storia che vogliamo che siano influenzati dalle proprie decisioni".

A questo punto non ci resta che attendere il 15 novembre per assistere al lancio ufficiale di Star Wars Jedi Fallen Order su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Jedi Fallen Order a firma di Giuseppe Arace.