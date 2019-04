Star Wars Jedi Fallen Order: Chris Avellone discute del focus sulla narrazione

Sono giorni decisamente densi per gli amanti della decennale saga di Guerre Stellari. All'attesissima pubblicazione del primo Trailer di Star Wars The Rise of Skywalker seguirà infatti il reveal di Star Wars: Jedi Fallen Order.

Respawn Enetertainment ed Electronic Arts hanno infatti dato appuntamento alla Community videoludica per la giornata di domani, sabato 13 aprile: durante lo Star Wars Celebration, in svolgimento in questi giorni a Chicago, si alzerà finalmente il sipario sul misterioso progetto videludico.

Sullo sviluppo del Gioco è stato per ora mantenuto il più stretto riserbo, ma una recente intervista concessa a vg247.com da Chris Avellone sembra confermare la volontà da parte del Team di sviluppo di mantenere un forte focus sulla componente narrativa. Di seguito le sue parole: "La storia era molto importante per Respawn. Io penso che facciano già un buon lavoro nell'introdurre diversi livelli narrativi nei loro giochi, ma loro ritengono che la storia sia una parte importante di ciò che percepiscono essere un gioco di Star Wars. Questa è una delle ragioni per cui apprezzo Respawn, perchè quando affrontano qualcosa come questo, comprendono quali sono gli elementi importanti".



Dalle parole di Avellone è inoltre emerso il coinvolgimento nel progetto di ben sei narrative designers, un elemento che sembra ulteriormente confermare le sue dichiarazioni. Per avere ulteriori informazioni non resta dunque che attendere la giornata di sabato 13 aprile: non mancate all'appuntamento e seguite con Everyeye la presentazione di Star Wars Jedi Fallen Order!