Star Wars Jedi Fallen Order: Chris Avellone racconta la realizzazione del gioco

Recentemente, Chris Avellone è intervenuto al Reboot Development Blue 2019, evento tenutosi in Croazia. In quest'occasione, il portale Wccftech ha avuto modo di intervistare il celebre autore, che ha così condiviso alcune interessanti informazioni sulla realizzazione di Star Wars: Jedi Fallen Order.

Nel corso di una lunga chiacchierata, Avellone ha avuto modo di toccare diversi aspetti della sue esperienza presso gli studi di Respawn. Tra questi, la necessità di rimettersi in pari con il nuovo materiale legata alla saga di Guerre Stellari. L'autore, infatti, aveva lavorato al franchise per l'ultima volta molto tempo addietro, durante la realizzazione di Knights of the Old Republic 2. In merito, Avellone ha riferito di aver approfittato dell'occasione per guardare integralmente le serie Clone Wars e Star Wars Rebels. Entrambe le serie animate hanno influenzato Jedi Fallen Order.

L'Autore ha inoltre evidenziato il ruolo positivo svolto da Lucasfilm nel corso dello sviluppo di Star Wars: Jedi Fallen Order. Tra gli elementi più apprezzati da Avellone, viene citato il fatto che le ragioni per ogni cambiamento richiesto sono sempre state accuratamente motivate, agevolando così il procedere dello sviluppo. Parole positive sono state spese anche per Respawn e per Stig Asmussen, già noto per aver lavorato su God of War 3, e del quale l'autore afferma: "ha una visione estremamente solida, e, ancora meglio, è in grado di comunicarla".

In attesa di maggiori informazioni sul gioco, vi ricordiamo che il primo gameplay trailer di Star Wars Jedi Fallen Order non arriverà prima di giugno, mentre la pubblicazione del gioco è attesa per il 15 novembre su PC, Playstation 4 ed Xbox One.