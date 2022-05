Star Wars: Jedi Fallen Order collegato alla serie su Obi-Wan Kenobi? Parla Ewan McGregor

Nonostante finora non sia mai stato mostrato in maniera ufficiale, Star Wars Jedi Fallen Order 2 dovrebbe essere attivamente in sviluppo presso gli studi di Respawn Entertainment e si attende di vederlo finalmente in azione, oltre a scoprire piattaforme e periodo di lancio per il gioco.

Come ben sanno coloro che hanno giocato il primo capitolo, la serie firmata Electronic Arts ha per protagonista il giovane Padawan Cal Kestis ed è ambientata nel periodo di tempo che intercorre tra le vicende di Star Wars Episodio III: La Vendetta dei Sith e Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza, di fatto la stessa collocazione temporale che farà da sfondo alle vicende di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie tv in onda su Disney+ a partire dal 27 maggio 2022.

Proprio il fatto che entrambe le storie si svolgono in questa specifica linea temporale dell'intera saga di Star Wars porta molti appassionati a pensare che tra le due produzioni possano esserci alcuni collegamenti. Di questo avviso è anche Ewan McGregor, interprete di Obi-Wan che durante un'intervista, pur senza nominare esplicitamente Jedi Fallen Order, ha lasciato intendere la potenziale presenza di riferimenti al gioco e ad altre opere correlate nella nuova serie Disney che lo vede protagonista.

"Star Wars è diventato questo: ci sono i film, ma anche le serie TV, i videogiochi, i romanzi, i fumetti, e tutte le loro storie hanno vari legami di sorta. Ora non ci possono essere fatti nei videogiochi che non si ricollegano ai film, sarebbe assolutamente un danno", spiega McGregor. Ciò non significa necessariamente che Cal Kestis o altri personaggi principali di Jedi Fallen Order faranno una comparsa negli episodi di Obi-Wan Kenobi, tuttavia non sono affatto da escludere riferimenti alle vicende del titolo. Del resto negli scorsi mesi si erano anche diffusi rumor sulla presenza della Seconda Sorella in Obi-Wan Kenobi, ovviamente mai confermati: solo la visione svelerà ogni arcano.

Nell'attesa ricordiamo intanto tutti i giochi di Star Wars in sviluppo oltre a Jedi Fallen Order 2, tra i quali troviamo Star Wars Eclipse di Quantic Dream e il remake di KOTOR atteso in futuro su PS5.