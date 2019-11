Star Wars Jedi Fallen Order: come accumulare tanti punti esperienza nelle fasi iniziali

Nel corso della vostra avventura in giro per la galassia di Star Wars Jedi Fallen Order tendete a morire spesso e faticate ad accumulare punti abilità da spendere nel relativo albero? Nessun problema, poiché oggi vi aiuteremo a mettere da parte una gran quantità di Punti Esperienza in poco tempo.

Il primo passo per iniziare ad accumulare esperienza consiste nel raggiungere Zeffo, pianeta che visiterete con la Mantis subito dopo aver completato la missione ambientata su Bogano. Qui dovrete continuare a giocare fino a raggiungere il Punto di Meditazione situato nell'area chiamata Monumento Rovinato, che fungerà da checkpoint per le vostre sessioni di farming. Proprio lì vicino è infatti presente uno spazio aperto con un bel gruppo di Stormtrooper, che possono essere eliminati con grande facilità. Fate fuori tutti gli avversari, fate ritorno al Punto di Meditazione per riposare e tornate ad eliminarli tutti fino a quando non sarete soddisfatti del quantitativo di punti esperienza e punti abilità ottenuti.

Se avete difficoltà nel trovare il luogo esatto sull'olomappa, in calce alla guida potete vedere uno screenshot che ne indica la posizione.

Avete già letto la guida su come trovare e sconfiggere il boss opzionale Oggdo Bogdo in Star Wars Jedi Fallen Order?

Sulle pagine di Everyeye trovate anche una guida con i consigli per iniziare l'avventura di Star Wars Jedi Fallen Order.