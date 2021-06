Star Wars Jedi Fallen Order: come effettuare l'upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X

Come avrete notato, nel corso del pomeriggio è arrivato l'upgrade gratuito di Star Wars Jedi Fallen Order per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se avete una copia del gioco e volete aggiornarlo alla versione next-gen, ecco tutti i passaggi da seguire.

Come effettuare l'upgrade su PlayStation 5

Se avete una copia fisica di Star Wars Jedi Fallen Order non dovete fare altro che inserire il disco nella console Sony (chi ha la Digital Edition di PS5 non può effettuare l'upgrade da copia fisica), posizionare il cursore sull'icona del gioco e visitare l'hub per accedere alle varie versioni, tra le quali è presente anche quella PlayStation 5. L'upgrade della versione digitale avviene in maniera molto simile, poiché occorre visitare la pagina del prodotto sul PlayStation Store e selezionare la versione PS5 per il download. In ogni caso vi suggeriamo di verificare che la versione del gioco installata sia quella corretta premendo il tasto Options sul gioco nel menu principale e selezionando la voce "Controlla versione del gioco".

Come effettuare l'upgrade su Xbox Series X|S

Nel caso della versione Xbox Series X e Xbox Series S, effettuare l'upgrade è incredibilmente facile e non richiede alcuno sforzo da parte dei giocatori. Basta infatti inserire la versione su disco di Star Wars Jedi Fallen Order nella vostra Series X per fare in modo che il sistema avvii il download della versione next-gen. Se avete la versione digitale (l'unica possibile su Series S), dovete limitarvi a scaricare il gioco. Chiunque avesse già il titolo installato sulla propria console dovrà invece limitarsi a scaricare una patch il cui download partirà in automatico. Va inoltre precisato che gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e ad EA Play possono scaricare senza costi aggiuntivi il gioco e il relativo update next-gen.