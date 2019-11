Star Wars Jedi Fallen Order: come sbloccare tutti i colori della Spada Laser

In Star Wars: Jedi Fallen Order è possibile cambiare il colore della Spada Laser impugnata dal protagonista. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare tutti i colori disponibili nel gioco, e come applicarsi alla vostra spada.

Nella prima parte della campagna potrete alternare solo due colori: il blu e il verde. Progredendo nella storia, tuttavia, sbloccherete nuovi cristalli Kyber e di conseguenza nuovi colori per la Spada Laser. Vediamoli tutti.

Come sbloccare tutti i colori della Spada Laser in Star Wars Jedi Fallen: Order

Vi diamo una buona notizia: sbloccare tutti i colori per la Spada Laser in Star Wars: Jedi Fallen Order è molto semplice. Vi basta infatti progredire nella campagna single player, durante la quale otterrete tutti i cristalli Kyber con cui personalizzare il colore della vostra spada. I colori disponibili nel gioco sono i seguenti:

Blu

Verde

Viola

Ciano

Magenta

Indaco

Giallo

Arancione: disponibile solo per coloro che hanno preordinato il gioco

Come potete vedere, l'Arancione è riservato solo ai giocatori che hanno preordinato Star Wars: Jedi Fallen Order. Tutti gli altri colori, invece, potranno essere ottenuti semplicemente nel corso della campagna, andando avanti nella storia principale.

Come cambiare colore alla Spada Laser in Star Wars: Jedi Fallen Order

Per cambiare colore alla vostra Spada Laser vi basta recarvi a un banco da lavoro. Ne trovate diversi sparsi nei vari pianeti, senza dimenticare il banco da lavoro sempre disponibile nella Mantis. Qui potrete personalizzare vari elementi della vostra Spada Laser, tra cui il colore scegliendo tra quelli che avete sbloccato.

Per vedere i diversi colori in azione, potete dare uno sguardo al video riportato in cima. Se invece avete bisogno di consigli e suggerimenti per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida con trucchi e strategie per Star Wars: Jedi Fallen Order.