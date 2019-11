Star Wars Jedi Fallen Order: come trovare e sconfiggere Oggdo Bogdo, primo boss opzionale

Come vi abbiamo già detto nella nostra guida per iniziare a giocare a Star Wars Jedi Fallen Order, l'ultima fatica di Respawn Entertainment è piena zeppa di segreti da scovare e persino nella parte iniziale dell'avventura è possibile imbattersi in un boss opzionale: Oggdo Boggdo.

Questa viscida creatura si trova su Bogano, il pianeta che raggiungerete immediatamente dopo aver completato la missione introduttiva del gioco. Una volta atterrati con la Mantis su questo secondo pianeta, inizierete a prendere familiarità con il sistema dei Punti di Meditazione e al secondo di questi vi ritroverete di fronte ad un bivio. Parliamo del checkpoint situato proprio di fronte ad una grossa porta metallica chiusa, dove per procedere nell'avventura dovrete dirigervi a sinistra. Andando invece a destra, potrete non solo entrare in una stanza dove potrete sbloccare un'Essenza della Forza, ma anche in una grotta al termine della quale si trova Oggdo Boggdo. Se non sapete come arrivarci, abbiamo preparato per voi una pratica immagine dell'olomappa con sopra indicato il punto esatto in cui trovare il boss.

Una volta di fronte a lui, dovrete fare molta attenzione ai suoi molteplici attacchi, alcuni dei quali sono imparabili (quando diventa rosso è meglio scappare). Il consiglio che possiamo darvi per sconfiggerlo è quello di non essere troppo aggressivi e di eseguire delle parate perfette quando prova a darvi una testata, così da contrattaccare immediatamente. Quando invece salta o effettua l'attacco con la lingua è il momento perfetto per rallentarlo con il Potere della Forza (tasto R1 su PlayStation 4, LB su Xbox One) e approfittarne per togliergli un bel po' di salute. Eliminato il boss potrete raggiungere l'Essenza della Vita in fondo alla stanza, oggetto utile ad aumentare la lunghezza dell'indicatore della salute di Cal.

