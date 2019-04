Star Wars Jedi Fallen Order: concept art e primi dettagli sui mondi esplorabili

Subito dopo la presentazione di Star Wars Jedi: Fallen Oder avvenuta con uno spettacolare trailer della storia, Electronic Arts ha dato il via ai preordini del gioco sulle principali piattaforme di distribuzione.

Sulla pagina del prodotto reperibile sul Microsoft Store sono state caricate anche una serie di concept art che ci permettono di dare uno sguardo preliminare alle ambientazioni del gioco. Non sono ancora stati resi noti i nomi e il numero dei pianeti che i giocatori potranno esplorare nei panni del Padawan Cal Kestis, ma tra le tante location figureranno "antiche foreste, dirupi spazzati dai venti e giungle infestate". Trovate le concept art nella galleria in calce a questa notizia: tra di esse, c'è anche un'immagine ritraente la Seconda Sorella, un membro élite della Squadra di Inquisizione dell'Impero capace di utilizzare la Forza. È incaricata di scovare ed annientare gli ultimi Jedi rimasti nella galassia, pertanto, come potete facilmente immaginare, sarà uno dei nemici del protagonista.

La descrizione del prodotto, inoltre, riporta alcune interessanti informazioni sulle meccaniche esplorative. A quanto pare, i giocatori saranno liberi di decidere quando spostarsi e quali luoghi visitare. Inoltre, man mano che sbloccheranno nuovi poteri e abilità, potranno tornare negli ambienti già esplorati e affrontarli in maniera differente, anche con l'ausilio dei poteri della Forza.

Star Wars Jedi: Fallen Order verrà lanciato il prossimo 15 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard e Deluxe. Il titolo sarà completamente single player, privo di microtransazioni, e sarà ambientato dopo gli eventi narrati in Episodio III: La Vendetta dei Sith, in una galassia appena conquistata dall'Impero.