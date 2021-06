Star Wars Jedi Fallen Order: dalla copia fisica a quella digitale gratis, ecco come

L'aggiornamento next-gen di Star Wars Jedi Fallen Order arriva in compagnia di una buona notizia per i giocatori che hanno deciso di passare ad una console only digital: la vecchia copia fisica del gioco potrà infatti essere convertita gratuitamente in digitale.

Se siete tra coloro che sono passati da una console tradizionale ad una console next-gen esclusivamente digitale come PlayStation 5 o Xbox Series S, Electonic Arts ci permetterà di convertire la vecchia copia fisica di Star Wars Jedi Fallen Order con un codice digitale, così da poter usufruire di tutti i vantaggi dell'aggiornamento per la nuova generazione di macchine da gioco. Per fare questo basterà visitare la pagina web del supporto EA, selezionare la propria console di riferimento, cliccare su "Codici e promozioni" ed infine su "Sostituisci disco con codice". Una volta compilati i form e completata la procedura potrete accedere sarete contatti dall'assistenza entro 72h e potrete finalmente accedere alla versione digitale dell'acclamato titolo di Respawn Entertainment.

L'update next-gen di Star Wars Jedi Fallen Order introduce molti miglioramenti tra cui la risoluzione fino a 4K, framerate fino a 60 fps e caricamenti significativamente più veloci. Su PS5 e Xbox Series X il gioco gira in 4K e 30 fps mentre la modalità performance permette di arrivare a 60 fps con una risoluzione 1440p. Xbox Series S invece si ferma ad una risoluzione 1080p a 60 fps.