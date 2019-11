Star Wars Jedi Fallen Order, Death Stranding e tutte le dirette della settimana su Twitch

Inizia una nuova settimana e come di consueto torna l'appuntamento con il palinsesto Everyeye Live dei prossimi sette giorni, che prevede oltre ai consueti appuntamenti (come i Q&A e Colazione con Everyeye) anche una serie di live gameplay sui migliori giochi del momento.

Lunedì 25 novembre

Ore 17:00 - Sniper Elite Contracts

Ore 21:30 - Call of Duty Modern Warfare feat Kikachan87

Martedì 26 novembre

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Star Wars Jedi Fallen Order

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 27 novembre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Death Stranding: considerazioni su trama e finale

Ore 21:00 - Da Definire

Giovedì 28 novembre

Ore 17:00 - Red Dead Online

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Venerdì 29 novembre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Google Stadia e servizi in streaming feat Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Deux Ex feat Be_Frankie

Sabato

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 feat. Schiaccisempre

Come sempre potete seguire tutte le nostre live sia in diretta, iscrivendovi al canale Twitch di Everyeye.it, sia in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand. Vi aspettiamo!