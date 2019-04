Star Wars Jedi Fallen Order esce a novembre: tutti i dettagli sulla storia

Dopo la pubblicazione del primo Trailer di Star Wars The Rise of Skywalker, la Community legata al celebre franchise ha finalmente maggiori dettagli sul progetto di Respawn Entertainment.

Star Wars: Jedi Fallen Order, come già confermato da Vince Zampella, metterà Giocatori e Giocatrici nei panni di un giovane Padawan, sopravvissuto all'esecuzione del famigerato "Ordine 66" a alla conseguente nascita dell'Impero. Confermati inoltre i dettagli che vogliono il focus della produzione concentrato sulla componente narrativa e sulla possibilità di vestire i panni di un vero Jedi. Il Gioco non presenterà componenti multiplayer e non è prevista l'implementazione di microtransazioni.

Star Wars: Jedi Falle Order introduce un nuovo personaggio: Cal Kestis. Quest'ultimo dovrà sopravvivere in un mondo ostile e durante il Trailer ci ripete le tre nuove regole che guideranno il suo cammino:

Accetta il passato

Non spiccare

Non fidarti di nessuno

L'unica cosa di cui potrà fidarsi, ci dice Kal Kestis, è la Forza. Braccato dall'Impero, nato dalle ceneri della Repubblica, il giovane Padawan dovrà imparare a sopravvivere in un mondo in cui l'Ordine Jedi, ormai distrutto, non è più in grado di preservare la pace. Il gioco esordirà venerdì 15 novembre di quest'anno, su Playstation 4, Xbox One e PC! Siete pronti a diventare dei veri Jedi?