Star Wars Jedi Fallen Order: disponibile la patch che corregge il glitch di Dhatomir

Star Wars Jedi Fallen Order è stato accolto con entusiasmo dalla critica e dai fan grazie ad un livello qualitativo che i giochi ambientati nell'universo di Guerre Stellari non vedevano da tempo. Ciò nonostante Fallen Order soffre di alcuni problemi (specialmente legati al motore) che Respawn sta cercando di risolvere.

La patch pubblicata ieri va proprio in questa direzione e si concentra su una serie di problemi minori, tra cui la correzione di diversi bug ed in particolare del famigerato di glitch di progressione di Dathomir. Per chi non lo sapesse questo problema poteva causare addirittura l'impossibilità di proseguire con la storia. Inoltre sono stati corretti diversi bug relativi ai movimenti del piccolo droide BD-1. Respawn ha poi reso più leggibile la barra della Forza, consentendo ai giocatori di capire meglio come funzionano le varie abilità. Per quanto riguarda le console sono stati introdotti alcuni miglioramenti per il framerate di Xbox One e PS4. Potete trovare la patch note completa a questo link.

Mentre Respawn lavora per limare i problemi del gioco, Star Wars Jedi Fallen Order ha ottenuto le vendite più veloci di sempre per un titolo legato alla saga di Star Wars. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Star Wars Jedi Fallen Order sulle pagine di Everyeye.