Star Wars Jedi Fallen Order: disponibile l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S

In maniera silenziosa, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato l'aggiornamento next-gen di Star Wars Jedi Fallen Order, il quale permette a tutti i possessori del gioco di godere di una serie di benefici sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X|S.

In entrambi i casi è richiesto un download di circa 50 GB di dati, il che indica come la nuova versione dell'action a base di spade laser sia leggermente più pesante in termini di dimensioni rispetto alle edizioni PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non è ancora chiaro quali siano i miglioramenti apportati da questa versione del gioco appositamente pensati per le console di nuova generazione. Vi ricordiamo che già qualche mese fa il Star Wars Jedi Fallen Order era stato aggiornato per supportare la potenza hardware aggiuntiva delle console Sony e Microsoft, ma è probabile che con l'upgrade i miglioramenti siano ancora più vistosi rispetto a quanto visto in passato.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento è completamente gratuito per tutti coloro i quali possiedono una copia fisica o digitale del gioco. Possono approfittare dell'upgrade anche gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate o a EA Play, dal momento che il gioco fa parte del catalogo su Xbox Series X|S.