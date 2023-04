Star Wars Jedi Fallen Order doveva essere uno shooter: il retroscena aspettando Survivor

C'è grande attesa nei confronti di Star Wars Jedi Survivor, seguito diretto dell'apprezzato Star Wars Jedi Fallen Order pubblicato originariamente nel 2019 e capace di ottenere pregevoli consensi di critica e pubblico. Eppure la serie targata Electronic Arts e Respawn Entertainment poteva essere ben diversa da come la conosciamo.

A rivelarlo è Stig Asmussen, director di entrambi i giochi, che ha parlato di come lui ed il suo team abbiano dovuto lottare per ottenere da Lucasfilm il permesso di utilizzare uno Jedi come protagonista principale della serie. Al contrario, Lucasfilm voleva invece che Respawn lavorasse ad uno sparatutto ambientato nell'universo di Star Wars, con un protagonista che sarebbe stato sensibile alla Forza pur senza essere uno Jedi vero e proprio.

"Per Lucasfilm gli Jedi sono come il Santo Graal. Voglio dire, è probabilmente la cosa su cui sono più protettivi in assoluto, ad eccezione forse del solo Baby Yoda, dunque abbiamo dovuto guadagnarci il permesso di usarli. Abbiamo dovuto affrontare un intero processo di 'perché vuoi che il protagonista sia uno Jedi' e 'cosa vuoi fare con gli Jedi?'. Mostrano un certo disagio quando si parla di Jedi", racconta Asmussen riguardo la genesi di Fallen Order.

Il director rivela che Lucasfilm ad un certo punto ha cercato un compromesso suggerendo "un personaggio che utilizza la Forza" come protagonista del gioco, che sarebbe stato tuttavia un contrabbandiere o un cacciatore di taglie e, di conseguenza, impostando l'opera verso un gameplay più in stile sparatutto. Ad Asmussen tuttavia l'idea non piaceva affatto: "Mi sentivo come se fossi la persona sbagliata per il tipo di lavoro che volevano. Non fa parte del mio background, la mia esperienza proviene da God of War e non ho mai lavorato ad uno sparatutto, avrebbero avuto bisogno di un altro team per fare ciò che volevano. A quel punto potevano pure chiedermi di fare un racing game".

Alla fine, dopo tante discussioni e confronti, Lucasfilm ha permesso a Respawn di utilizzare uno Jedi come protagonista della loro produzione, e così Star Wars Jedi Fallen Order è diventato realtà ottenendo grande successo. Il secondo episodio è pronto ad andare ancora oltre: ecco cinque cose da sapere su Star Wars Jedi Survivor così da farvi trovare pronti non appena disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S il prossimo 28 aprile. Il gameplay trailer finale di Star Wars Jedi Survivor ci promette inoltre che la nuova produzione EA sarà davvero spettacolare.