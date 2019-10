Star Wars Jedi Fallen Order: due modalità grafiche su PS4 Pro e Xbox One X

A un mese dal lancio, la stampa specializzata ha avuto nuovamente l'opportunità di provare con mano Star Wars Jedi Fallen Order, action/adventure di Respawn Entertainment ambientato nel celebre universo partorito dalla mente di George Lucas.

Mentre il nostro Giuseppe Arace decantava le lodi del progetto nella sua anteprima di Star Wars Jedi Fallen Order, il produttore Paul Hatfield ha avuto modo di condividere alcuni dettagli tecnici con la redazione di WeGotThisCovered. A quanto pare, similmente a molte altre produzioni d'alto livello, anche Jedi Fallen Order permetterà ai possessori delle console premium PlayStation 4 Pro e Xbox One X di scegliere tra due differenti modalità grafiche, una studiata per privilegiare la qualità delle immagini (quality), e l'altra la fluidità dell'esperienza di gioco (performance). Non sono noti dettagli circa le impostazioni grafiche che saranno implementate e le risoluzioni scelte, ma è stato chiarito che la prima girerà ad un massimo di 30fps, mentre la seconda punterà ai 60fps, anche se non sarà in grado di mantenerli in tutte le situazioni di gioco. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One, invece, non andranno oltre i 30fps.

Per scoprire come se la caverà Star Wars Jedi Fallen Order in tutti gli scenari sopra menzionati, dovremo necessariamente attendere l'uscita, fissata per il prossimo 15 novembre anche su PC. Dalla recente prova, intanto, è emerso che il sistema di recupero di XP è ispirato a Bloodborne.