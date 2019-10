Star Wars Jedi Fallen Order: c'è anche Cal tra i nuovi Funko POP

A breve la già ricchissima collezione di Funko POP dedicata a Star Wars si espanderà con le statuine ufficiali di Jedi Fallen Order, l’atteso action in terza persona targato Respawn Entertainment.

Sul blog ufficiale della celebre azienda produttrice di oggetti da collezione è infatti stata annunciata una prima coppia di prodotti ispirata a due dei personaggi dell’attesissimo titolo. La prima raffigura il giovane protagonista Cal Kestis accompagnato dal piccolo robottino chiamato BD-1, mentre l’altro Funko POP è dedicato alla Second Sister, l’agile e letale villain che abbiamo visto in azione nei trailer di gioco.

Attualmente non si conosce una data d’uscita per le due statuine ed è molto probabile che il loro arrivo nei negozi sia previsto per le prossime settimane. Vi ricordiamo infatti che Star Wars Jedi Fallen Order arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre 2019 sulle seguenti piattaforme: Xbox One, PlayStation 4 e PC (solo sul client EA Origin). Microsoft ha inoltre annunciato l’arrivo di due bundle contenenti Xbox One e Jedi Fallen Order in versione Deluxe.

