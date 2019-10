Star Wars Jedi Fallen Order: EA si aspetta di distribuire 6 milioni di copie entro marzo

Durante la conference call per illustrare gli ultimi risultati finanziari agli azionisti, Electronic Arts ha svelato le aspettative di vendita di Star Wars Jedi Fallen Order, uno dei titoli più attesa dell'imminente stagione natalizia.

Per generare profitti, Star Wars Jedi Fallen Order dovrà raggiungere almeno 6/8 milioni di copie distribuite durante l'anno fiscale in corso, ovvero entro il 31 marzo 2020. La compagnia è fiduciosa del fatto che il gioco riuscirà a raggiungere e superare questi risultati, registrando un buon successo commerciale a Natale e nei primi mesi del nuovo anno. Il publisher "ha piena fiducia nel lavoro svolto da Respawn e dai nostri test è emerso che Star Wars Jedi Fallen Order ha tutte le potenzialità per conquistare pubblico e critica."

Il gioco sarà disponibile dal 15 novembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC via Origin e Steam, segnando così il ritorno dei giochi Electronic Arts sul marketplace di Valve. Secondo voi Star Wars Jedi Fallen Order riuscirà a rispettare le aspettative di vendite stabilite dai responsabili finanziari dell'azienda? Fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.