Star Wars Jedi Fallen Order: EA conferma l'indisponibilità dell'accesso anticipato

Electronic Arts ha confermato che per giocare al nuovo Star Wars Jedi Fallen Order bisognerà attendere il 15 novembre, senza nessuna eccezione. L'ultima avventura ambientata nell'universo di Guerre Stellari non avrà nessun tipo di accesso anticipato.

A confermarlo è stata EA stessa con un post sul forum di supporto ufficiale: "abbiamo deciso di non dare un accesso anticipato a questo titolo, in parte per evitare il rischio di spoiler della storia" ha scritto un rappresentate dell'azienda. Una vera e propria notizia se si considera che molti degli ultimi titoli di EA hanno usufruito di questo servizio. I possessori di Origin Access Premiere, l'abbonamento completo offerto da EA, potranno accedere al titolo "gratuitamente" ma senza alcun anticipo sugli utenti standard. Per quanto riguarda gli orari di "sblocco", il Microsoft Store indica che i giocatori europei potranno giocare a Star Wars Jedi Fallen Order dalle ore 20:00 del 14 novembre mentre i giocatori americani dovranno aspettare qualche ora in più, quando in Italia saranno le 03:00 del 15 novembre.

Solo qualche giorno fa EA ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto a tema Star Wars previsto per il 2022. Nell'attesa, vi ricordiamo che potete leggere il provato di Star Wars Jedi Fallen Order sulle nostre pagine.