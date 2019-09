Star Wars Jedi: Fallen Order, EA ha pubblicato il teaser del nuovo trailer in uscita

L’account Twitter di EA Star Wars ha pubblicato un teaser di presentazione per il nuovo trailer di Star Wars Jedi: Fallen Order che verrà svelato per festeggiare il Force Friday, un evento dedicato alle celebrazioni dello storico franchise di Star Wars.

Solo ieri vi avevamo annunciato il nuovo trailer di Fallen Order che esordirà giovedì 26 settembre alle 11:00 am PT (20:00 ora italiana), in apertura della festività del Force Friday. Il trailer verrà presentato da Cameron Monaghan, nelle vesti del protagonista Cal kestis in Star Wars Jedi: Fallen Order, che svelerà anche il merchandise legato alla nuova serie di Star Wars.

Il teaser recita “He’s searching for something…something very precious to the Empire” ovvero “Sta cercando qualcosa…qualcosa di molto prezioso per l’Impero” e mostra una spada laser (probabilmente di un Sith) che minaccia gli eroi del gioco.

Star Wars Jedi: Fallen Order uscirà il 15 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. In attesa del nuovo trailer, potete leggere il provato di Fallen Order sulle pagine di Everyeye.