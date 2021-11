Star Wars Jedi Fallen Order: EA rimuove la protezione Denuvo dalla versione PC

Electronic Arts ha confermato ufficialmente di aver rimosso la protezione Denuvo dalla versione PC di Star Wars Jedi Fallen Order, l'apprezzatissimo Action/Adventure ambientato nell'universo di Guerre Stellari uscito originariamente nel 2019. La rimozione arriva quindi 2 anni dopo il debutto del gioco.

Non sono stati spiegati i motivi dietro la scelta di EA, tuttavia si può immaginare che la decisione di togliere la controversa tecnologia anti-tamper, utilizzata da molti sviluppatori per proteggere i loro giochi al lancio dalla pirateria, sia dovuta non solo al fatto che il gioco ha ormai quasi un paio d'anni sulle spalle, ma anche per via degli attuali problemi di compatibilità che Denuvo ha con le più recenti CPU Alder Lake di Intel. Per molti giocatori muniti di mouse e tastiera, tuttavia, la mossa del colosso americano potrebbe essere ben accolta come successo in altri casi precedenti, in quanto può limitare le prestazioni tecniche di alcuni prodotti su PC.

A tal proposito, infatti, in tempi recenti sono state rimosse le protezioni Denuvo da NieR Replicant e Crysis Remastered, ma non si tratta degli unici casi: a settembre 2021, ad esempio, anche 2K Games ha rimosso Denuvo da Mafia Definitive Edition. La mossa di EA consolida quindi un trend che ormai da tempo molti sviluppatori seguono con i loro giochi.