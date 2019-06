Svelata la box-art ufficiale di Star Wars Jedi: Fallen Order!

Star Wars Jedi: Fallen Order sarà uno dei protagonisti indiscussi dell'EA Play 2019, evento organizzato da Electronic Arts che prenderà sabato 8 giugno alle 18:15. La compagnia americana, in ogni caso, ha deciso di rendere l'attesa più piacevole svelando in anticipo la box-art ufficiale del gioco!

Potete ammirarla in tutto il suo splendore in calce a questa notizia. In primo piano, com'è giusto che sia, c'è il protagonista Cal Kestis, un Padawan sopravvissuto all'annientamento del suo ordine Jedi avvenuta dopo l'ascesa dell'Impero narrata in Episodio III: La Vendetta dei Sith. Alle sue spalle, invece, ci sono alcuni personaggi secondari, tra i quali è possibile scorgere la Seconda Sorella, un membro élite della Squadra di Inquisizione dell'Impero in grado di utilizzare la Forza.

Cosa ve ne pare della copertina? Ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order verrà pubblicato il prossimo 15 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard e Deluxe. Il titolo sarà completamente single player e privo di microtransazioni. Il primo video di gameplay, con tutta probabilità, verrà mostrato durante l'EA Play 2019: la presentazione del gioco prenderà il via alle 18:30, subito dopo il pre-show, e sarà condotta da Greg MIller e Andrea Rene.