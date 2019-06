Star Wars Jedi Fallen Order: un filmato di 26 minuti con scene inedite di gameplay

Già nel corso dell'EA Play 2019 tenuto durante l'ultima edizione dell'E3 di Los Angeles abbiamo avuto l'opportunità di dare uno sguardo al gameplay del tanto atteso Star Wars Jedi Fallen Order, l'action-adventure sviluppato dai ragazzi di Respawn Entertainment.

Electronic Arts e Respawn ci concedono quest'oggi un nuovo filmato di gioco, proveniente dalla stessa sezione mostrata all'E3, ma estesa con diverse scene inedite (tra le quali compare anche il famigerato Camminatore AT-AT). Nel corso del video assistiamo inoltre ad un playthrough alternativo a quello mostrato in precedenza, il che lascia intuire come come sarà il giocatore stesso a decidere come avanzare nel corso dell'avventura. Il gioco, infatti, non sarà poi così lineare così come aveva lasciato credere in un primo momento: una delle più grandi ispirazioni di Fallen Order in termini di level design è infatti stata la serie di Metroid.

Lasciandovi alla visione dei circa 26 minuti di gameplay che potete ammirare in cima alla notizia, vi ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 15 novembre 2019. Stig Asmussen e Vince Zampella di Respawn hanno recentemente dichiarato come mai la software house abbia deciso di adottare l'Unreal Engine 4 anziché il Frostbyte di Electronic Arts.