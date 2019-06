Star Wars Jedi Fallen Order: la Forza scorre potente nel primo video gameplay!

Come promessoci, Electronic Arts ha approfittato dell'appuntamento con l'EA Play E3 2019 per condividere nuove informazioni sull'attesissimo Star Wars Jedi Fallen Order!

In occasione dell'evento, la Compagnia videoludica ed il team di sviluppo hanno deciso di mostrare al pubblico una lunga sessione di gameplay di circa 15 minuti dedicata alle avventure di Cal Kestis, il giovane Padawan braccato dall'Impero in seguito all'attivazione del famigerato Ordine 66 e la conseguente distruzione dell'ordine Jedi. La corposa sequenza ci consente di ammirare il giovane in azione, mostrandoci le sue abilità nell'utilizzo dei poteri della Forza e nel maneggiare la Spada Laser. Spazio anche per le funzioni del droide BD-1, fedele compagno del protagonista. Confermata inoltre la possibilità di muoversi tramite wall running! Come da tradizione, potete trovare il nuovo filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione! Cosa ve ne pare?

Vi ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order è sviluppato dal team di Respawn Entertainment è vanterà una struttura unicamente single-player. Alla sceneggiatura del titolo ha contribuito il noto Chris Avellone ed EA ha già comunicato la data di pubblicazione del gioco, che esordirà su PC, Playstation 4 ed Xbox One il prossimo 15 novembre! In chiusura, vi ricordiamo che Jedi Fallen Order sarà presente alla conferenza Microsoft, ulteriori novità potrebbero dunque essere in arrivo anche domenica 9 giugno, a partire dalle ore 22:00!