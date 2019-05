Star Wars Jedi Fallen Order ha un gameplay molto divertente secondo il game director

Sull'ultimo numero di Official PlayStation Magazine è stata pubblicata un'intervista a Stig Asmussen, il game director di Star Wars Jedi Fallen Order, nuovo titolo di Respawn che avrà come protagonista un giovane Padawan sopravvissuto allo sterminio di ogni cavaliere Jedi.

Nel corso dell'intervista Asmussen si è mostrato molto soddisfatto del proprio lavoro:

"Tutti i membri del nostro team di sviluppo provengono da realtà differenti ma sono tutti dei professionisti. Quando ogni giorno vado al lavoro sento l'energia all'interno dello studio e mettendo le mani sul controller vedo che stiamo creando qualcosa di molto divertente e che mi fa intuire che siamo sulla strada giusta per il successo."

La dichiarazione non è casuale, dal momento che sono al lavoro sul gioco personalità che hanno lavorato a titoli del calibro di Uncharted, God Of War, Batman Arkham, BioShock, Metal Gear Solid, Titanfall e Call Of Duty.

In attesa di vedere il gameplay di Jedi Fallen Order all'EA Play, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (Origin). Pare inoltre che Electronic Arts abbia previsto che Jedi Fallen Order venderà circa 8 milioni di copie entro marzo 2020.