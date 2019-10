Che la Forza sia con Star Wars Jedi Fallen Order, il gioco è in fase gold!

Respawn Entertainment è lieta di annunciare che Star Wars Jedi Fallen Order è ufficialmente entrato in fase gold! Ciò significa che lo sviluppo è terminato e che il gioco ambientato nell'universo di Guerre Stellari è stato inviato agli organi che dovranno occuparsi della certificazione e della commercializzazione.

Sventato, quindi, il pericolo rinvio: nulla impedirà al titolo di arrivare sugli scaffali il prossimo 15 novembre, nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC. Per celebrare questo importante traguardo, i ragazzi di Respawn Entertainment hanno pubblicato una foto di gruppo che li ritrae dinanzi all'entrata della sede di Sherman Oaks, in California, accompagnata dalle seguenti parole: "Siamo orgogliosi di annunciare che Jedi Fallen Order è entrato in fase Gold. Non vediamo l'ora che vi imbarchiate in quest'avventura attraverso la galassia assieme a noi a partire dal 15 novembre. Che la Forza sia con voi!".

Nei giorni scorsi, gli sviluppatori hanno permesso alla stampa internazionale di provare una nuova demo del titolo. Il nostro Giuseppe Arace, come ha avuto modo di scrivere nella sua anteprima di Star Wars Jedi Fallen Order, si è trovato dinanzi un gioco estremamente promettente, caratterizzato da un level design intrigante e da un comparto visivo accattivante. Quest'oggi abbiamo inoltre scoperto che punterà ai 60fps in modalità Performance su PS4 Pro e Xbox One X.