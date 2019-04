Star Wars Jedi Fallen Order non includerà meccaniche stealth

Dopo la presentazione che ha svelato al mondo Star Wars: Jedi Fallen Order, nuovo gioco single player ambientato in un periodo storico compreso tra la trilogia originale e la trilogia prequel, il game director Stig Asmussen (Respawn Entertainment) e il director Steve Blank (Lucasfilm) hanno chiacchierato con IGN svelando nuove informazioni.

Dall'intervista è emerso un dettaglio molto importante inerente le meccaniche di gioco. A quanto pare, nonostante nel trailer di Star Wars: Jedi Fallen Order il protagonista Cal Kestis vada in giro in incognito cercando di non farsi beccare dai suoi nemici, l'action-adventure non includerà meccaniche di tipo stealth. L'obiettivo degli sviluppatori di Respawn, come spiegato da Asmussen, è quello di enfatizzare i combattimenti a base di spade laser e poteri della Forza: "Ho sentito un paio di persone parlarne e posso capire il perché, ma no, lo stealth non è qualcosa che stiamo includendo nel gioco. Potrete lanciarvi nei combattimento e gestirlo nella maniera che volete. Avrete molti modi a disposizione per eliminare i nemici. Volendo, potreste muovervi furtivamente per non attirare l'attenzione dell'Intelligenza Artificiale. Credo sia tecnicamente possibile, ma è qualcosa che non incoraggiamo apertamente. Vogliamo che i giocatori si divertano sfruttando tutta la potenza delle spade laser e della Forza, lo stealth non ci sta molto bene in un contesto del genere".



Il focus dell'intero gioco, che sarà completamente single player e privo di microtransazioni, verrà quindi completamente posto sui combattimenti, durante i quali sarete liberi di sfruttare tutta la potenza a disposizione del giovane Padawan interpretato da Cameron Monaghan, in fuga dopo la caduta della Repubblica e l'annientamento dell'Ordine 66 al quale apparteneva. Star Wars: Jedi Fallen Order, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 15 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard e Deluxe. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare le immagini di personaggi e ambientazioni.