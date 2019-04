Star Wars Jedi Fallen Order: un leak svela la possibile copertina

Manca ormai davvero pochissimo all'evento in streaming durante il quale Respawn Entertainment ed Electronic Arts sveleranno al pubblico tutti i dettagli su Star Wars: Jedi Fallen Order, nuovo e attesissimo titolo ambientato nell'universo di Guerre Stellari.

In attesa di scoprire tutte le informazioni sul titolo, qualcuno ha messo gli occhi su un prodotto molto particolare apparso nelle ultime ore su Amazon.com, ovvero una maglietta ufficiale del gioco. Il prodotto, che molto probabilmente è spuntato online per via di un errore, sembra mostrare un'immagine che potrebbe corrispondere proprio alla copertina ufficiale del gioco. Nell'immagine è chiaramente visibile un cavaliere Jedi con la sua spada laser accompagnato da un piccolo droide, una grossa nave distrutta e, in lontananza, diversi caccia stellari TIE.

Purtroppo l'immagine sulla t-shirt è tutto ciò che è emerso in rete di recente, quindi ci toccherà attendere ancora qualche ora per scoprire tutti i dettagli sul titolo. Vi ricordiamo che il reveal ufficiale del gioco avverrà il prossimo sabato 13 aprile alle ore 20:00 e potrete seguirlo in diretta con noi sul canale Twitch ufficiale di Everyeye.

Sapevate che, secondo una recente voce di corridoio, Jedi Fallen Order potrebbe includere un sistema di combattimento con le spade laser che ricorda quello visto in Sekiro: Shadows Die Twice? Stando poi ai primi dettagli emersi sulla storia del titolo, i giocatori vestiranno i panni di un giovane Padawan nei Tempi Oscuri al seguito dell'Ordine 66.