Star Wars Jedi Fallen Order: LEGO BD-1 sta per arrivare, ci sono altre novità in vista?

Non è la prima volta che vi parliamo del set LEGO Star Wars BD-1, adesso arrivano nuovi dettagli poiché il prodotto ha fatto la sua comparsa sull'app di Walmart, con tanto di prima immagine che svela il contenuto della confezione.

Oltre al droide BD-1 troveremo una piccola placca con i dati biografici e una minifigure di BD-1, stranamente invece il protagonista di Star Wars Jedi Fallen Order, Kal Castis, non è presente come minifigure. Il lancio di LEGO Star Wars BD-1 è previsto per il primo agosto al prezzo di 99.99 euro, il set include 1.062 pezzi, con ogni probabilità ne sapremo di più durante la Star Wars Celebration in programma da oggi e fino a 29 maggio.

Star Wars Jedi Fallen Order ha riscosso un notevole successo e da tempo si parla di un sequel, confermato a inizio anno insieme ad altri giochi di Star Wars in sviluppo negli studi di Respawn. Non si è mai fatto direttamente il nome di Fallen Order ma si è parlato genericamente di un gioco d'azione in terza persona.

A maggio, Jeff Grubb ha svelato il nome del gioco: Star Wars Jedi Survivor e non Fallen Order 2 come si pensava inizialmente. Il lancio dovrebbe avvenire tra la fine del 2022 ed i primi mesi del 2023 ma non ci sono ancora conferme in merito.