Star Wars: Jedi Fallen Order potrebbe avere delle meccaniche open-world

Star Wars: Jedi Fallen Order è diventato in brevissimo tempo uno dei titoli più attesi di questa generazione. Complice il periodo favorevole alla celebre saga, visto anche l'arrivo del trailer di Episodio IX"/a>, da subito si sono create grandi aspettative attorno al titolo di Respawn.

Per il momento però conosciamo solamente alcuni dettagli del gioco, mentre tante altre informazioni sono rimaste, almeno per il momento, non svelate. Stando però ad alcuni rumor, sembra che il gioco possa presentare delle meccaniche open-world.

Il protagonista del gioco è infatti un giovane padawan sopravvissuto all'Ordine 66, la cui intenzione è quella di riportare in vita l'Ordine dei Jedi. Trattandosi però di un sopravvissuto, dovrà completare il suo addestramento in segreto, con l'aiuto di un ex Cavaliere Jedi, un pilota ed il suo droide. Tramite una delle descrizioni ufficiali del gioco si legge:

"La Galassia vi attende: antiche foreste, rocce scavate dal vento e giungle infestate, sono tutti luoghi unici che dovrete esplorare in Jedi Fallen Order, con la libertà di decidere dove e quando muoversi successivamente. Sbloccando nuovi poteri ed abilità, si aprono nuove opportunità per ritornare ad esplorare luoghi già fequentati in nuovi modi. Aumentare la propria abilità con la Forza, migliorerà il vostro modo di esplorare. Dovrete muovervi velocemente però: l'Impero sta dietro ad ogni vostra mossa per cercare di eliminare tutte le tracce dell'Ordine dei Jedi".

Ci saranno dunque diversi mondi da esplorare in Star Wars: Jedi Fallen Order e diversi modi per farlo, sia attraverso la Forza, sia attraverso nuove visite man mano che si prosegue.

Che ve ne pare di quanto visto finora? Per maggiori informazioni potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Star Wars Jedi Fallen Order.