Star Wars Jedi Fallen Order: il metroidvania sci-fi è gratis con Google Stadia Pro

In coincidenza dello Star Wars Day 2021, gli appassionati di Guerre Stellari iscritti a Google Stadia Pro possono rimpolpare la propria ludoteca riscattando "gratuitamente" una copia della versione in game streaming di Star Wars Jedi Fallen Order.

L'avventura metroidvania di Electronic Arts e Respawn Entertainment è disponibile da oggi, martedì 4 maggio, nel catalogo di giochi fruibili gratis dagli abbonati a Stadia Pro. Il titolo narra le gesta compiute da Cal Kestis, un Padawan sopravvissuto all'epurazione Jedi avvenuta in conseguenza dell'Ordine 66.

La storia di Jedi Fallen Order si colloca cronologicamente subito dopo gli eventi dell'Episodio III La Vendetta dei Sith e racconta l'epopea di questo giovane guerriero chiamato a ricostruire l'Ordine Jedi. Per riuscire in questa impresa quasi impossibile, Cal dovrà raccogliere i frammenti del suo passato andato in frantumi e completare l'addestramento per sviluppare le abilità che gli serviranno per fronteggiare la minaccia rappresentata dagli Inquisitori dell'Impero.

Per saperne di più sull'opera sci-fi firmata da Respawn appena approdata nel catalogo di Google Stadia Pro, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order. Sapevate inoltre che è attualmente in sviluppo la versione PS5 e Xbox Series X/S di Jedi Fallen Order?