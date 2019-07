Star Wars Jedi Fallen Order è 'molto simile' a Sekiro, parola di Respawn

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di EDGE, Jason de Heras e Stig Asmussen di Respawn hanno illustrato l'esperienza di gioco di Star Wars Jedi Fallen Order raffrontando il loro prossimo action sci-fi all'offerta ludica dell'ultimo capolavoro di From Software, Sekiro Shadows Die Twice.

Nell'ultimo numero della rivista videoludica (con dichiarazioni riportate da WCCFTech), il capo progettista del sistema di combattimento di Fallen Order, de Heras, cita Sekiro per affermare che "giocandolo ho pensato che fosse piuttosto tosto, ma è anche confortante sapere che si può creare un titolo simile senza aggiungere una barra di resistenza. Ti permette di attaccare, rotolare, fare tutto 'gratuitamente' e lasciare all'IA il compito di dirti se stai facendo o meno la cosa giusta. Sekiro ci ha confermato che non devi limitare tutto ciò che fa il giocatore e che puoi lasciargli ampia libertà, tanto c'è sempre l'IA nemica a ricordarti se stai sbagliando prendendoti a schiaffi e pugni. Per noi è stato positivo sapere che esisteva un gioco simile al nostro. Molto simile al nostro".

Alle parole di Jason de Heras fanno eco le dichiarazioni del direttore Asmussen, ribadendo che "sono sempre stato un grande fan di FromSoftware, lo sono dai tempi di King's Field. Voglio dire, in effetti King's Field 2 è uno dei miei videogiochi preferiti di sempre. Ma non si tratta solo del fatto che ti piaccia o meno un gioco per poi provare a ricrearlo. C'è molto di più, questa passione ti spinge a chiederti cosa si può imparare per rendere più divertente un tuo progetto".

L'uscita di Star Wars Jedi Fallen Order è prevista per il 15 novembre su PC, PS4 e Xbox One. Nell'attesa di conoscere il vostro giudizio sulle parole degli autori di Respawn, vi ricordiamo che su queste pagine potete fare un veloce ripasso con la nostra prova E3 di Jedi Fallen Order.