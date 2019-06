Star Wars Jedi Fallen Order non ha smembramenti umanoidi per volere di Disney

Come abbiamo già potuto notare ammirando il primo filmato di gameplay del gioco, Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo action-adventure single player sviluppato da Respawn Entertainment, non presenterà gli smembramenti umani.

Molti fan sono rimasti delusi da questo aspetto della produzione, dal momento che la spada laser utilizzata dal nostro Jedi impersonato da Cameron Monaghan dovrebbe riuscire con una certa facilità a fare a fette i nemici che ostacoleranno di volta in volta la nostra strada.

Stando a quanto apprendiamo, la decisione di riservare gli smembramenti ai soli animali e droidi è da imputare ad una presa di posizione di Disney e LucasArts, come confermato dalla precisazione di IGN.com:

"Siamo molto delusi dal fatto che non si possano smembrare i nemici con la propria spada laser. In realtà si può, più o meno: praticamente i droidi, i ragni e creature simili possono perdere gli arti, ma non gli umanoidi. A quanto pare, la colpa è da assegnare a Disney.

Infatti, parlando con Tatyana Drewry Carvin, una Story Artist della settima stagione della serie animata The Clone Wars, abbiamo scoperto che questa pratica riguardante lo smembramento è molto comune nei prodotti a marchio Star Wars, suggerendo che sia una scelta di LucasArts".

Respawn, a quanto pare, ha ricevuto inoltre la precisa direttiva di non mostrare in maniera esplicita le decapitazioni umane/umanoidi e gli spargimenti di sangue a schermo.

Ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 15 settembre 2019. Il titolo è preordinabile a soli 49,98 euro nei formati console. Per un approfondimento sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Star Wars Jedi Fallen Order.