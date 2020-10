Star Wars Jedi Fallen Order, nuovi contenuti in arrivo? Spunta il rumor!

Di recente, l'universo videoludico della Galassia Lontana Lontana ha accolto una new entry, di cui il nostro Alessandro Bruni ha diffusamente discusso nella sua recensione di Star Wars: Squadrons.

Eppure, ulteriori novità per il franchise potrebbero essere in dirittura di arrivo, almeno stando ai rumor circolati in merito nel corso degli ultimi mesi. Accolto in maniera decisamente positiva, il debutto di Star Wars: Jedi Fallen Order ha condotto i giocatori ad esplorare il cammino di Cal Kestis, giovane Padawan sopravvissuto all'esecuzione dell'Ordine 66 e alla distruzione dell'ordine Jedi.

Il successo e l'apprezzamento rivolto dai fan della saga di Guerre Stellari alla produzione Respawn Entertainment ha spianato rapidamente la strada ad ipotesi di sequel. A infiammare gli animi ci aveva del resto pensato anche Jason Schreier, ora Editor presso Bloomberg, che già a febbraio affermava che uno Star Wars: Jedi Fallen Order 2 sarebbe in sviluppo presso gli studi EA.



Ora, un'ulteriore indiscrezione si affaccia alla porta, suggerendo nuovi contenuti in arrivo per Star Wars: Jedi Fallen Order. Ad affermarlo è il noto Insider attivo nella community videoludica come Shinobi602. Quest'ultimo ha recentemente pubblicato un'immagine dei giochi "sopravvissuti" a una riduzione della collezione dell'appassionato in vista del debutto di PS5 e Xbox Series X. Tra questi ultimi figura anche l'avventura di Cal Kestis: nel commentare la scelta operata, Shinobi602 ha affermato che "nuovi contenuti" per il gioco Star Wars sarebbero in dirittura di arrivo. Al momento, lo ricordiamo, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito.