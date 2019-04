Star Wars Jedi Fallen Order: nuovi dettagli su combat system e companion

Dopo aver dimostrato di poter contare su un'atmosfera evocativa e su un impianto narrativo piuttosto interessante grazie al suo primo cinematic trailer, in tanti si stanno chiedendo che tipo di gameplay offrirà Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo progetto action-adventure single player sviluppato dai ragazzi di Respawn Entertainment.

Tramite i dettagli emersi sul Microsoft Store e sul PlayStation Blog, abbiamo l'occasione di conoscere qualche nuova sfaccettatura dell'avventura che ci vedrà impersonare il giovane Padawan Cal Kestis, riuscito a sopravvivere all'Ordine 66.

Alcuni fra i dettagli più interessanti, ci raccontano un combat system che risulta apparentemente vicino a quello della serie Souls e di Sekiro: Shadows Die Twice, esattamente come era stato predetto dai rumor emersi nei giorni scorsi. Parliamo infatti di un sistema basato su colpi sferrati, schivate e parry, esattamente come quello presente nei giochi diretti da Hidetaka Miyazaki (pur non rappresentando di certo una prerogativa dei giochi From Software). Pur ammettendo che i titoli possano somigliarsi da questo punto di vista, siamo certi che il livello di difficoltà sarà un aspetto in cui invece le due produzioni si discosteranno notevolmente.

Interessante inoltre scoprire come, all'interno di questa "avventura su scala galattica", che tra le altre cose includerà anche delle fasi da puzzle-solving, saremo accompagnati principalmente da tre companion: un ex Cavaliere Jedi, un irascibile pilota, e un impavido droide.

Star Wars Jedi Fallen Order uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 15 novembre 2019.