Star Wars Jedi Fallen Order: nuovi rumor su trama e data di uscita

Recentemente sono emersi su Reddit alcuni rumor riguardo la trama, l'ambientazione e il periodo di uscita di Star Wars: Jedi Fallen Order, nuovo titolo ambientato nell'universo di Guerre Stellari in sviluppo presso Respawn Entertainment.

L'utente Xyzsvtabc ha affermato di aver partecipato a una presentazione tenuta da Disney dedicata ai prodotti Star Wars in uscita nel 2019. In questa occasione, il colosso dell'intrattenimento avrebbe parlato, fra le altre cose, di Jedi Fallen Order.

"Hanno detto che uscirà a novembre. È ambientato circa cinque anni dopo La Vendetta dei Sith e racconta la storia di Cal (non ricordo il cognome). È un padawan che è riuscito a sopravvivere allo sterminio dei Jedi, la sua mentore è una donna di nome Ceres. Del gameplay non abbiamo saputo molto. Un'altra cosa che ricordo è che gli sviluppatori hanno detto che incontreremo alcuni personaggi dei fumetti. Forse hanno parlato della nona e della seconda sorella? Qualcosa sugli Inquisitori? Non ricordo. Hanno mostrato un sacco di artwork". Che ne pensate?

Invitandovi a prendere questa notizia come un semplice rumor, vi ricordiamo che Star Wars: Jedi Fallen Order non presenta al momento una data di uscita. Secondo le dichiarazioni ufficiali, Respawn Entertainment punta a lanciare il gioco entro i primi mesi del 2021.