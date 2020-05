Star Wars Jedi Fallen Order: nuovo aggiornamento gratuito in occasione dello Star Wars Day

Per celebrare nel migliore dei modi la giornata dedicata a Star Wars i ragazzi di Respwan hanno presentato un nuovo aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Star Wars Jedi Fallen Order che introduce una serie di interessanti novità.

Respwan Entertainment ha presentato il nuovo aggiornamento gratuito per Star Wars Jedi Fallen Order direttamente dai suoi canali social. Una volta scaricato l'update introdurrà una serie di novità a partire dalla New Journey+, nuovi cosmetici per gli abiti e per la spada laser (tutti disponibili sin dall'inizio), una nuova modalità chiamata Meditation Training che offre sfide inedite accessibili dai punti di meditazione e la Battle Grid per i giocatori più creativi. L'aggiornamento implementerà anche alcune opzioni per l'accessibilità e una serie di fix per vari bug.

Sempre nella giornata di oggi, in occasione dello Star Wars Day, anche Steam ha deciso di celebrare l'epopea di Guerre Stellari con una serie di sconti sui migliori videogiochi per PC a tema, a partire dallo stesso Star Wars Jedi Fallen Order per arrivare a LEGO Star Wars The Complete Saga. Prima di lasciarvi al teaser, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sui giochi di Star Wars più belli di sempre.