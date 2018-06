Star Wars Jedi Fallen Order è il nuovo gioco di Respawn Entertainment

In occasione dell'EA Play 2018, Respawn Entertainment, come promesso nella giornata di ieri, ha parlato del suo prossimo progetto. Si tratta di Star Wars: Jedi Fallen Order.

Sfortunatamente, non è stato mostrato un trailer o alcuno screenshot tratto dal gioco. La software house, nota per la serie di Titanfall, ha però diffuso alcuni dettagli: il titolo metterà i giocatori nei panni di un Jedi durante "i tempi oscuri" tra l'Episodio III e IV, ovvero il periodo in cui l'Impero, ed in particolar modo Darth Vader, sono a caccia dell'Ordine Jedi.

Star Wars: Jedi Fallen Order uscirà durante l'autunno del 2019. Rimaniamo in attesa che Respawn mostri in azione il suo nuovo gioco.