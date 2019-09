Star Wars Jedi: Fallen Order, nuovo trailer per le celebrazioni del Force Friday

In concomitanza con le celebrazioni del Force Friday, una giornata dedicata a tutto ciò che riguarda Star Wars, Respawn Entertainment ed EA sveleranno il nuovo trailer del prossimo gioco dedicato alla saga, Star Wars Jedi: Fallen Order.

Il nuovo trailer di Fallen Order debutterà giovedì 26 settembre alle ore 10:00 (orario italiano), anticipando di qualche ora l’apertura ufficiale della “ricorrenza”. Cameron Monaghan, che interpreta il protagonista principale Cal Kestis in Star Wars Jedi: Fallen Order, apparirà durante lo stream del video e svelerà alcuni prodotti legati al gioco, tra cui giocattoli e altre action figure.

Sebbene negli ultimi mesi non si sia visto molto del nuovo titolo di Respawn, Fallen Order rimane tra i giochi più attesi di questa ultima parte del 2019. Solo qualche giorno fa la classificazione australiana del gioco ha svelato la presenza di alcune scene più “dark”. Vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Fallen Order uscirà il 15 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC. Avete già letto il provato di Star Wars Jedi: Fallen Order sulle pagine di Everyeye?